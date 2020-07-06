İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbulluların dönüş çilesi

İstanbulluların dönüş çilesi
İstanbulluların dönüş çilesi

Trakya’da yazlıklarından dönen İstanbullu vatandaşlar, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 15 kilometre uzayan araç kuyruğuna takıldı.

Hafta sonu için gittikleri Trakya'daki yazlıklarından yola çıkan tatilcilerin İstanbul'a dönüşü sırasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Malkara ilçesine bağlı Çavuşköy ile Ahievren mahalleleri arasındaki 15 kilometrelik mesafede trafik durma noktasına geldi.

Polis müdahale ediyor
Yol çalışmaları nedeniyle Edirne ve Çanakkale'den yola çıkan tatilcilerin İstanbul'a gidişi çileye dönüştü. Gündüz saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu gece saatlerinde de devam etti.
Malkara Bölge Trafik polis ekipleri, trafiğin açılması için yer yer müdahale ediyor
Hüseyin Tayyar

.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.