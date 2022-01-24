İstanbulluların kar çilesi!

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı günlük hayatta da bir takım olumsuzluklarla yol açtı. Gece saatlerinde etkili olan ve sabah saatlerinde duran kar yağışı haftanın ilk gününde vatandaşlara sürpriz oldu.

Haftanın ilk iş günü evinden çıkan vatandaşlar buzlu yollarda yürümekte zorluk çekti. Eğimli yollardan toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların kimileri yürürken kimileri de zorluk çekti.

Toplu taşıma duraklarını olduğu noktalarda da vatandaş hareketliliğinin olduğu görüldü.

İstanbul'da gece kar yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde de etkili oldu. Gece yollarda kalan araçların patinaj çektiği görülürken bir motosikletlininde ayaklarını yere sürerek yavaşladığı görüldü.

İstanbul'da etkisini aralıklarla gösterecek olan kar yağışı şiddetini gece saatlerinde arttırdı. Farklı ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldığı görülürken sürücülerde zor anlar yaşadı.

Ayaklarını yere sürterek yavaşlamaya çalıştı

Yoğun kar yağışından dolayı yolda gitmekte zorlanan bir motosiklet sürücüsü de ayaklarını yere sürterek yavaşlamaya çalıştı. O anlar cep telefonu kameraya yansıdı.

Kar yağışının kent genelinde etkisini arttırarak devam edeceği öğrenildi.

