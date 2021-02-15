İstanbulluların kar çilesi kamerada

İstanbul'da etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. Beylikdüzü Haramidere'de kar yağışı nedeniyle İstanbul'un trafik yükünü çeken E-5 karayolu ulaşıma kapandı. Yüzlerce araç yolda kalırken, metrobüs ve otobüs seferleri de yapılamadı. Toplu taşıma ile evlerine ulaşamayan vatandaşlar çareyi yürümekte buldu. Çok sayıda vatandaş metrobüs yolundan yürüyerek gidecekleri noktaya ulaşmaya çalıştı. Vatandaşların trafik çilesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin bir bölümünde duyulan patlama sesi ise merak uyandırdı. İstanbul'un trafik yükünü çeken E-5 karayolunun kar nedeniyle kapanması, akıllara İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeterli önlem alınıp alınmadığı sorusunu getirdi.

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