İstanbulspor, 17 yıl sonra Süper Lig heyecanı yaşayacak

Spor Toto 1. Lig'in 2021-2022 sezonunda şampiyon olan Ankaragücü ve Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e yükselen 3. takım belli oldu. Normal sezonu 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 60 puanla play-off oynama hakkı elde eden İstanbulspor, play-off yarı finalinde karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 ve 0-1'lik skorlarla eleyerek adını finale yazdırdı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 34. dakikada İbrahim Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. 45+3'te Keny'nin penaltıdan attığı golle maça eşitlik gelirken, İstanbulspor 45+9'da İbrahim Yılmaz'ın bu kez penaltı golüyle skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı da bu sonuçla tamamlandı. Maçın 2. yarısında başka gol olmayınca İstanbulspor, Süper Lig biletini alan 3. takım oldu.

İbrahim Yılmaz büyük etken oldu

Sarı-siyahlıların golcü futbolcusu İbrahim Yılmaz, bu sezon takımının en golcü futbolcusu oldu. Normal sezonu 16 golle tamamlayan 28 yaşındaki futbolcu, play-off final maçında da 2 gole imza attı.

6 İstanbul takımına 2 takım daha eklendi

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük'ün ardından bu sezon yükselen Ümraniyespor ve İstanbulspor ile birlikte 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de 8 İstanbul takımı mücadele edecek.

17 yıl sonra Süper Lig heyecanı

Son olarak 2004-2005 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden sarı-siyahlılar 17 yıl sonra bu heyecanı yeniden yaşayacak. Bu süre zarfında 3. Lig'e kadar düşen ve 5 sezon bu ligde mücadele eden İstanbul ekibi, 4 sezon 2. Lig, 8 sezon da 1. Lig'de oynadı. 1. Lig'de 3 kez play-off mücadelesi veren Boğalar, önümüzdeki sezon Süper Lig'de boy gösterecek.

Maçtan dakikalar

14. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Keny'nin vuruşunda top kaleyi bulmadı.

33. dakikada Ethemi'nin ortasında ceza sahası içinde İbrahim Yılmaz, kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

45+3. dakikada Keny'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından Halil Umut Meler, VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Keny, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

45+9. dakikada bu kez İstanbulspor VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına gelen İbrahim Yılmaz, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını yeniden öne geçirdi. 1-2

78. dakikada sol kanatta topla buluşan Topalli'nin ceza sahası içerisine girip yaptığı vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi.



Stat: Kocaeli

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Alpay Koldaş (Cüneyt Köz dk. 80 ?), Lokman Gör, Caner Cavlun, R. Mulumba, Mehmet Özcan, Levent Ayçiçek (Beykan Şimşek dk. 57), Kerim

Avcı (Akabueze dk. 75), Guy Michel Landel (Milutin Osmajic dk. 57), Philippe Keny

Yedekler: Hüseyin Koç, Erdem Çakaltarla, Cüneyt Köz, Berke Görgün, Abdullah Balıkçı, Hüseyin Eşkol, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Eduart Rroca (Muammer Sarıkaya dk. 80), Jetmir Topalli (M.Ologo dk. 90 ?), Valon Ethemi (Kağan Bağış dk. 72), İbrahim Yılmaz (Emir Kaan Gültekin dk. 80)

Yedekler: Mücahit Serbest, Berkay Görmez, Kristal Abazaj, Okan Erdoğan, Yusuf Ali Özer, Mertan Caner Öztürk

Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç

Goller: Keny (dk. 45+3 pen.) (Bandırmaspor), İbrahim Yılmaz (dk. 33), (dk. 45+9 pen.) (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: Landel, Lokman Gör, Keny, Beykan Şimşek, Caner Cavlun (Bandırmaspor), Oğuzhan Berber, Rroca, Melih Kabasakal (İstanbulspor)

İsmail Yasin Akçın - Gönül Efe – Mehmet Ekrem Ceylan – Mustafa Taşören