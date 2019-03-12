İstanbulspor Fatih Tekke ile yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teknik Direktörümüz Fatih Tekke bugün Kulüp Başkanımız Ecmel Sarıalioğlu ile bir araya gelerek artık kulübe zarar verdiğini düşündüğünü ve bir kan değişikliğinin hem kendileri hem kulüp için daha faydalı olacağını belirterek izin istemiş ve görevi bırakmak istediğini belirtmiştir!

Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'nin bu isteği değerlendirilmiş ve yapılan toplantı sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.

Yönetim Kurulu olarak Fatih Tekke'nin her zaman destekçisi olmuş ve daha önce iki kez istifa talebini reddettiğimizin kendisinin dışında spor kamuoyu tarafından da bilinmesini isteriz.

Bu kararın hem kulübümüz hem Fatih Tekke ve ekibi için hayırlı olacağına inanıyor, kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz.”

41 yaşındaki teknik adam yönetimindeki İstanbulspor, ligde 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucu topladığı 26 puanla 13. sırada yer aldı.