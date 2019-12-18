İstanbulspor Fenerbahçe Canlı İzle | İstanbulspor Fenerbahçe ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | İlk 11'ler

İstanbulspor Fenerbahçe canlı izle... Fenerbahçe ile İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında bu akşam karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kala müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, İstanbulspor Fenerbahçe ZTK maçı hakkında türm ayrıntılar...

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İstanbulspor Fenerbahçe maçı bu akşam nefesleri kesecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek. Müsabaka A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

İstanbulspor Fenerbahçe nasıl canlı izlenir?

İstanbulspor Fenerbahçe maçını A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız

Fenerbahçe'de genç oyunculara görev verilmesi bekleniyor

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın, bu karşılaşmada ligde az forma şansı bulan isimlerle, genç oyunculara görev vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'la sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

İşte İlk 11'ler

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Patritck Etoga Atchom, Ali Aytemur, Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammet Enes Durmuş, Oğuzhan Akgün, Aldin Cajic, Ali Dere, Papa Diauf

Fenerbahçe: Harun Tekin, Murat Sağlam, Adil Rami, Zanka, Nabil Dirar, Tolgay Arslan, Jailson, Ferdi Kadıoğlu, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Mevlüt Erdin.