İstanbulspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Özgür Yankaya

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor'a konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Erdinç Sezertam Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi Sarper Barış Saka olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR'da Özgüç Türkalp eşlik edecek.

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