İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbulspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Özgür Yankaya

İstanbulspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Özgür Yankaya
İstanbulspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Özgür Yankaya

Fenerbahçe’nin bugün deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor'a konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Erdinç Sezertam Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi Sarper Barış Saka olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR'da Özgüç Türkalp eşlik edecek.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.