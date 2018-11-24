İstanbulspor Gençler'i 2-0'la geçti

MAÇTAN DAKİKALAR

33. dakikada sol taraftan Tuncer'in ortasında ön direkte İbrahim Halil Çolak'ın dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Hakan'da kaldı.

45+4. dakikada sol taraftan Halil Çolak'ın ortasında ön direkte İbrahim Yılmaz'ın dokunuşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak ağlara gitti. 1-0

49. dakikada sol taraftan Alper'in ortasında Nadir'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

51. dakikada sağ taraftan Ahmet İlhan'ın yaptığı ortada kale önünde Selçuk Şahin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

59. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Bouque'nin yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

79. dakikada sol kanatta topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Hakan ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

83. dakikada sağ taraftan Ahmet İlhan'ın ortasında kale önünde Nobre'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen'de kaldı.

KÜNYE

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Sarper Barış Saka, Bilal Gölen, Hakan Karabalcık

İstanbulspor: Muhammed Uysal, Wellington, Akaminko, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Cajic, Arif Morkaya (Muhsin Yıldırım dk. 43), Bauque, Barış Örücü (Mohammed Sammed dk. 63), İbrahim Halil Çolak (Murat Duruer dk. 78), İbrahim Yılmaz

Yedekler: Umut Kaya, Yavuzhan Keleşoğlu, Atchom, Muhammed Demirci

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz (Nadir Çiftçi dk. 46), Claro, Arnason (Deniz Yılmaz dk. 77), Alper Uludağ, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Bekir Yılmaz (Nobre dk. 46), Sessegnon, Ahmet İlhan Özek, Paraiba

Yedekler: Emrullah Şalk, Halil İbrahim Pehlivan, Yıldırım Mert Çetin, Berat Ayberk Özdemir

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 45+4 ve 79) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Sessegnon, Claro, Ahmet İlhan Özek, Selçuk Şahin, Alper Uludağ, Hakan Arıkan (Gençlerbirliği) Muhsin Yıldırım, Halil Çolak, Mohammed Sammed (İstanbulspor)

Bora Akyol - Uygar Aydın