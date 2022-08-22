İstanbulspor puanla tanışamadı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk eden İstanbulspor, 4-0'lık sonuçla farklı bir yenilgi aldı. İstanbul ekibi böylelikle 3. maçından da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Sezonun açılış maçında Trabzonspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı maçı 2-0 kaybeden sarı-siyahlılar, bir sonraki hafta Kayserispor deplasmanında da 1-0'lık sonuçla rakibine boyun eğdi.

3. hafta itibarıyla sahasında Süper Lig karşılaşmasına çıkan İstanbulspor, rakibinin üstün oyununa engel olamazken kalesinde 4 gol gördü. Geride kalan haftalarda golle tanışamayan Osman Zeki Korkmaz'ın öğrencileri yeni sezona kötü bir başlangıç yaptı. İstanbul ekibi, 3 haftada kaleci David Jensen dışında geçtiğimiz sezonki oyuncularla mücadele etti.

İstanbulspor, ligin 4. haftasında 27 Ağustos Cumartesi günü Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

Maçtan Dakikalar

16. dakikada Oğuzhan Berber'in pasında topu alan Jetmir Topalli'nin ceza yayının sağından vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un pasında topu alan Endri Çekiçi'nin ceza sahası dışı sağından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

34. dakikada Muriç'in pasında sol kanatta topu alan Zymer Bytyqi'nin ceza sahası dışında kaleci David Jensen'i çalımlayıp ceza sahası içi sol çaprazdan boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ön direğe çarpıp, oyun alanına döndü.

41. dakikada Ali Yaşar'ın sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu kale önünde alan Jetmir Topalli'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü.

43. dakikada ceza sahası içinde Melih Kabasakal'ın Pavicic'e yaptığı müdahalesi sonrasında hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada penaltıda topun başına geçen Muhammet Demir meşin yuvarlağı kaleci David Jensen'in ters köşesinden ağlara gönderdi. 0-2

56. dakikada Zymer Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahası içine girip ortasında kale önünde Mehmet Yeşil'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

67. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Zymer Bytyqi'nin uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

68. dakikada Michalak, sağ taraftan ceza sahası içine girmek isterken, Ologo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Burak Şeker bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

69. dakikada penaltıda topun başına geçen Guilherme meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-4

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Salih Mazlum, Mehmet Emin Tuğral

İstanbulspor: David Jensen, Oğuzhan Berber (Kağan Miray Bağış dk. 60), Okan Erdoğan (Aldin Cajic dk. 72), Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu (Ologo dk. 46), Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (Emir Kaan Gültekin dk. 72), Melih Kabasakal, Jetmir Topalli, Valon Ethemi (Patrick Ebert dk. 60), İbrahim Yılmaz

Yedekler: Alp Arda, Ferhat Yazgan, Kristal Abazaj, Abdullah Dijlan Aydın, Yusuf Ali Özer

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Cebrail Karayel dk. 73), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Amir Hadziahmetovic, Endri Çekiçi (Amar Rahmanovic dk. 65), Robert Muric (Michalak dk. 65 ?, Uche Ikpeazu dk. 79 ?), Zymer Bytyqi, Domagoj Pavicic (Soner Dikmen dk. 65), Muhammet Demir

Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazgılı, Adem Eren Kabak, Bruno Paz

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Endri Çekiçi (dk. 29), Muhammet Demir (dk. 44 pen.), Mehmet Yeşil (dk. 56 k.k.), Guilherme (dk. 69 pen.) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz, Amir Hadziahmetovic (Konyaspor), Ologo (İstanbulspor)

Oğuzhan Ort - Samet Yalçın - İsmail Yasin Akçın