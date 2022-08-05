İstanbulspor - Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım!

İSTANBULSPOR 0 - 0 TRABZONSPOR
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Olimpiyat Stadı'nda ilk düdük geldi ve 2022-2023 sezonunun ilk maçı başladı.
5' Eren Elmalı'nın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.
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İLK 11'LER:
İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Aksu, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topallı, İbrahim Yılmaz, Abazaj.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius.