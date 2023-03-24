İstanbul'u destekleyen barajlar kuruma noktasına geldi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve son zamanlarda bölgede uzun süredir yağış olmaması nedeniyle İstanbul'u destekleyen barajlarda düşüş yaşandı. İstanbul'u destekleyen 10 barajın verilerine göre son 9 yılda en düşük seviyesine bu yıl geriledi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul'un su ihtiyacının karşılayan Kazandere Barajı'nda geçtiğimiz sene Mart ayında yüzde 100 seviyesinde olan su seviyesi yüzde son verilere göre 8,85'ya düşerken, Papuçdere'de ise aynı dönemde yüzde 95,33'ten yüzde 9,49'a geriledi.

İstanbul'daki barajların son doluluk oranı ise; Ömerli yüzde 55,29, Pabuçdere yüzde 9,49, Sazlıdere yüzde 32,58, Büyükçekmece yüzde 30,1, Alibey yüzde 11,3, Terkos yüzde 31,68, Kazandere yüzde 8,85, Elmalı yüzde 32,9, Darlık yüzde 46,83, Istrancalar yüzde 35,98 olarak ölçüldü.

Hüseyin Çanlı

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