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İstanbul'un 4 ilçesi için seçim kararı!

İstanbul'un 4 ilçesi için seçim kararı!
İstanbul'un 4 ilçesi için seçim kararı!

AK Parti İstanbul İl başkanlığı tarafından seçim usulsüzlüklerine ilişkin yapılan itiraz Beykoz, Çekmeköy ve Fatih İlçe Seçim Kurulları tarafından kabul edildi. Beyoğlu'nda ise reddedildi.

İstanbul'da seçimlerde meydana gelen usulsüzlüklere ilişkin AK Parti tarafından 39 ilçeye itiraz edilmişti. İlçe seçim kurullarına sunulan itiraz dilekçelerinde geçersiz oyların yeniden sayılması ve hatalı sandık tutanaklarının düzeltilmesi talep edilmişti.

Yapılan itirazlar ilçe seçim kurulları tarafından değerlendirmeye alındı. İlk olarak Beykoz, Çekmeköy ve Fatih ilçe seçim kurulu tarafından yapılan itirazı kabul etti. Karar doğrultusunda itiraz edilen sandıklardaki oylar yeninden sayılacak. Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'nun AK Parti'nin Beyoğlu'nda 43 sandığa yönelik itirazını herhangi bir gerekçe göstermeden reddetmesi dikkat çekti.

 

  

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