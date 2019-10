İstanbul'un ambulans sürücülerinin zorlu eğitimi havadan görüntülendi

Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastaları en zor koşullarda bile en hızlı ve güvenli şekilde hastanelere ulaştırmaya çalışan İstanbul'un ambulans sürücülerine yönelik eğitim gerçekleştirildi. Başakşehir'de Atatürk Olimpiyat Stadı yanındaki alanda gerçekleşen eğitimde ambulans sürücüleri, sırasıyla ambulanslara binerek parkurlarda sürüş yaptı. Ambulans sürücülerine kendileri için hazırlanan parkurlarda kayma kontrolü, şerit değiştirme, kavşaklarda sürücü davranışları, kazadan kaçış manevraları, takip mesafesi, güvenli sollama gibi konularda uygulamalı eğitimler verildi. Kadın ambulans sürücülerinin de katıldığı eğitimde sürücüler, direksiyon başına geçerek hocalar eşliğinde parkurlarda manevralarını daha iyi yapabilmek için çalıştı. Eğitimde zorlu parkurdaki manevraları başarıyla yapan kadın sürücüler dikkat çekti.

Eğitimlerden geçemeyen trafiğe çıkamıyor



Ambulans sürücülerinin parkurlarda ani manevraları çalıştığı o anlar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde ambulans sürüş eğitimi alan sağlık sürücülerinin, alana kurulan parkurda ani manevraları başarıyla yaptığı görüldü. 4 gün süren eğitimlerde başarı sağlayamayan hiçbir sürücü sahaya çıkamazken zorlu parkurları başarıyla tamamlayan kişiler ise Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalarıyla ambulanslarla trafiğe çıkabiliyor. Eğitimlerle ise sürücülerin olağan dışı yol ve şartlarda ambulans kullanabilme kabiliyetlerinin arttırılması hedefleniyor.

“Her 5 yılda bir eğitim veriyoruz”



Ambulans sürücülerinin trafikte dar sokaklar, hatalı parkların yanı sıra yol vermeyen sürücülerle de karşılaştığını ifade eden Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitmeni Şener Güler, “Ambulans sürüş teknikleri zorunlu olarak alınması gereken bir eğitim. Ambulans sürücülüğü yapan arkadaşları biz her 5 yılda bir buraya alıyoruz ve 4 gün boyunca hem eğitiyoruz, reflekslerini ölçüyoruz. İlk gün teorik ağırlıklı geçiyor eğitimlerimiz diğer 3 gün ise uygulamalı olarak bunu sürdürüyoruz. Burada özellikle caddelerde sağlı sollu nasıl park edeceğiz hem paralel hem de dikey ileriye veya geriye nasıl park edecekleriyle ilgili eğitimler veriyoruz. İstanbul'da çok dar sokaklar var. Bunlar arasında hem ileri hem geriye doğru giderken çift aynayı nasıl kontrol edeceklerini, gaz fren ve ya debriyajla ilgili o koordinasyonlarını burada ölçüyoruz. Bayanlarımız erkeklere göre çok daha dikkatliler. Ben erkeklere karşı diğer sürücülerin daha agresif olduğunu görüyorum. Bayanlar olunca biraz daha ortam yumuşuyor” dedi.

“Ani hareketlere karşı hep böyle hazırlıklıyız”



Eğitime katılan kişilere parkurlarda sürüş eğitimi veren 15 yıllık ambulans sürücüsü Ahmet Serkan Işık, “Trafikte her an her şeyle karşılaşıyoruz, yol vermeyenlerin yanı sıra istemsiz olarak olağan dışı kazalar oluşuyor. Biz bu kazaları kendi açımızdan en aza indirmek için daha çok kaçamak manevraları çalışıyoruz. Parkurlarda ani hareketlere karşı hep böyle hazırlıklıyız. Sahada her şey ile karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bir ambulans ama içerisindeki bayan daha çok dikkat çekiyor"



Alanda kurulan parkurlarda eğitim alan kadın ambulans sürücülerinden Fatma Sarı, “Eğitimimiz gayet güzel geçiyor, eksiklerim olduğunu fark ettim, zorlu yönleri var, bazen geri park veya manevra yaparken bir bayan olarak zorlanıyorum. Eğitim boyunca da eksiklerimi tamamlamış oldum, benim için yararlı oldu, Direksiyon bizdeyken bazen heyecanlanabiliyoruz. Çünkü çevredeki insanların odak noktası direkt bayanlar oluyor. Bir ambulans içerisindeki bayan daha çok dikkat çekiyor. Merak ediyorlar galiba nasıl gideceğimizi, nasıl sürdüğümüze dair meraklar olunca ister istemez yol veriyorlar. Can taşıyoruz hayat kurtarıyoruz duyarlı olmalarını bekliyorum” diye konuştu.



Hasibe Karadağ - Ahmet Faruk Sarıkoç - Selim Bayraktar