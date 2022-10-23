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İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı Bolu Dağı'nda sonbahar güzelliği !

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı Bolu Dağı'nda sonbahar güzelliği !
İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı Bolu Dağı'nda sonbahar güzelliği !

Türkiye’nin önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı’nda, sonbaharın bütün renklerini barındıran ve sürücülere renk cümbüşü yaşatan ormanlar havadan görüntülendi...

İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı Bolu Dağı’nda sonbahar güzelliği ! - Tıkla İzle

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan ve İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde bulunan ve orman denizini andıran ağaçlar sonbaharla birlikte başka bir güzelliğe büründü. Sürücülerin zorlu kış şartlarında kullanmak istemedikleri D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişini çevreleyen ormanlar sonbaharda bütün renklerini içinde barındırdığı ağaçlarla sürücülere seyir zevki yaşatıyor.
Yıl boyunca milyonlarca vatandaşın geçiş yaptığı D-100 Karayolu Bolu Dağı güzergahının sonbaharda renk cümbüşü yaşatan güzelliği havadan görüntülendi. Orman denizini andıran ağaçlardaki sarı ve yeşilin bütün tonları kartpostallık manzarayı gözler önüne seriyor.

Faruk Çidem
 

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