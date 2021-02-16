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İstanbul'un barajları karların erimesini bekliyor

İstanbul'un barajları karların erimesini bekliyor
İstanbul'un barajları karların erimesini bekliyor

İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışlarıyla barajların genel doluluk oranı yüzde 47.82 oldu.

Halen megakentte etkili olan karların da erimesiyle önümüzdeki günlerde barajlardaki doluluk oranlarının yükselmesi bekleniyor.

Mevsimsel yağışların 2020 yılında beklenen düzeyde olmaması nedeniyle İstanbul kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışı sonrası barajların genel doluluk oranı yüzde 47.82 oldu.

Hafta sonundan itibaren megakentte etkili olan ve halen etkisini sürdüren karların da erimesiyle barajlardaki doluluk oranlarının önümüzdeki günlerde yükselmesi bekleniyor. Bu kapsamda bugün itibariyle bazı barajların doluluk oranı ise Alibeyköy Barajı 53.86, Ömerli 55.02, Terkos 46.05, Sazlıdere 23.80 oldu.

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