İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en fazla yüzde 89,68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisiyle gerilemeyi sürdürdü. 28 Eylül itibarıyla doluluk oranı yüzde 49,53 olarak ölçüldü. Barajlardaki doluluk en son 2020'de yüzde 50'nin altına gerilemişti. Anadolu yakasında doluluk oranı yüzde 51.34, olarak ölçülen Ömerli Barajı ise havadan görüntülendi. Öte yandan Marmara bölgesinde Bursa ve Yalova'ya yağmur yağarken İstanbul'da havanın kapalı olmasına rağmen yağmurun yağmaması dikkat çekti.

Aykut Zor - Enes Şamil Gönenç





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