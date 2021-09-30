İstanbul'un barajlarında doluluk yüzde 51,19

İSKİ'den yapılan açıklamada, yağışlı olması beklenen döneme girilirken İstanbul'daki barajların doluluk oranının yüzde 51,19 olarak ölçüldüğü belirtildi. Açıklamada geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu oranın yüzde 37,32 olduğu, önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi beklenen yağışlarla, barajlardaki su miktarının artmasının beklendiği ifade edildi.

İSKİ'nin İstanbul'a su sağlayan Melen Sistemi'nin kapasitesinin arttırılması için de çalışmalarına devam ettiği, yeni pompaların eklenmesi ile birlikte sistemin kapasitesinin günlük 735 bin metreküp artacağı öğrenildi. İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu İstanbul'da kısa vadede su sorunu yaşanmayacağını ifade ederek, “Buradan İstanbullulara bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum.

Suyun her bir damlasının önemini bilelim. Gerek mevcut kaynakların verimli kullanılması gerekse de kayıp kaçak oranının düşürülmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye genelinde bu oran yüzde 50'ler civarında. İstanbul'da ise 2019 yılında yüzde 22,31 olan oranı 20,68'e düşürdük. Yani Elmalı Barajı'nın yaklaşık 2 katı kadar bir suyu kurtardık. Amacımız bu oranı yüzde 15'lere çekebilmek” şeklinde konuştu.