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İstanbul'un bilinmeyen toplu cellat mezarlığı

İstanbul'un bilinmeyen toplu cellat mezarlığı
İstanbul'un bilinmeyen toplu cellat mezarlığı

Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahların verdiği hükümleri uygulayan cellatların toplu halde bulunduğu İstanbul’daki bilinmeyen mezarlığın son durumu havadan görüntülendi. Yıllar içerisinde bakımsızlıktan dolayı kaybolan cellatların mezar taşlarında kim olduklarına dair hiçbir bilgi yer almıyor.

İstanbul’un bilinmeyen toplu cellat mezarlığı - Tıkla İzle

Beyoğlu'nda bulunan Gaysuni Zade Mehmet Efendi Camii haziresinde bilinmeyen toplu cellat mezarlığı bulunuyor. Ancak bu mezar taşlarını ilk bakışta fark etmek çok zor. Yoldan geçerken bakıldığında bir mezar taşı olduğunu anlamak neredeyse mümkün değil. Üzerinde ne ölen kişinin ismi nede ona dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Çünkü Osmanlı Döneminde cellatların mezar taşlarında herhangi bir bilgi yazılmamasına dair karar uygulanıyordu. Mezar taşları üzerine beddua edilmesini engellemek için herhangi bir bilgi yazılmadığı biliniyor. Bu uygulama geride kalan yakınlarına, eşine ve ailesine kötülük yapılmasını engellemek, mezarları tahrip etmekten korumak için alınan bir önlemdi. Araştırmacı yazar Halid Develioğlu'nun ifadelerine göre toplu halde bulunan yaklaşık 7 cellat mezarı, Türkiye'de bulunan ikinci büyük toplu cellat mezarlığı olabilir.

Ahmet Faruk Sarıkoç

 



 

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