İstanbul'un birçok noktasında şiddetli sağanak yağış etkili oluyor

ESENYURT

Yenikent Mahallesi civarındaki bazı ev ve işyerlerini su bastı. Evlerine ve iş yerlerine dolan suyu vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Mehmet Akbir, “20 senedir Esenyurt'tya oturuyorum. Burası 713 sokak, başka caddenin ana hattını buraya vermişler. Her seferinde burası patlıyor. Yetkilileri çağırıyoruz geliyorlar hiçbir şey yapmadan geri gidiyorlar. Evleri her seferinde su basıyor. Yardım edinilecek deniyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Her seferinde bu daireleri su basıyor. Eşyalar komple çöp olmuş” dedi.

HARMİDERE YİNE TAŞTI

Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle yine taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle döndü. Geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinde boşaltılan evlerin bodrum katları yine suyla doldu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

ARNAVUTKÖY

Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle bir sokak sular altında kaldı. Göle dönen sokakta bir araçta suda mahsur kaldı. Olay yerine gelen ekipler, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

KARAKÖY

Karaköy'de aniden bastıran yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar sığınacak yer aradı.

MALTEPE

Maltepe'de cadde ve sokaklar göle döndü. Araç sürücülerinin ilerlemekte güçlük çektiği caddede trafik yoğunluğu oluştu. Çevre esnafı ise su baskınlarına karşı dükkanlarının önünde önlem aldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığındı.