İstanbul'un fethine katılan Salih Dede'nin kabri harabeye döndü

Beykoz Göksu Mahallesi'nde Baruthane Parkı'nın karşısında bulunan İstanbul'un fethinde görev almış asker Salih Dede'nin kabri harabeye döndü. Kabir taşında “Fatih ile gelip şehit olanlardan Salih Dede” yazan Salih Dede'nin kabrinin de bulunduğu hazirede toplamda 5 mezar bulunuyor. Hazirenin duvarlarında çatlaklar oluştuğu, mezar taşlarının ise yeşil renge boyandığı görüldü. Mezar taşına uygulanan boyaların ve mezar taşlarının yazılarının yıpranarak okunmaması ise dikkat çekti.

“Fetih askerilerinin mezarlarına vefa göstermeliyiz"

İstanbul'un fethine katılmış Salih Dede'nin mezarının bakımsız olduğunu ifade eden tarihçi ve yazar Halit Develioğlu, “Göksu'da bulunan Baruthane Parkı'nın oradayız. Nimelceyş Salih Dede'nin kabri şerifindeyiz. İstanbul'u fetheden ünlü komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ın gözde askerlerinden Salih Dede gibi zatlar bu topraklar için mücadele vermişler, çaba göstermişlerdir. Onların kabri şu an gördüğünüz gibi bakımsız durumda, mezar taşlarına boyalar yapılmış. Boyalar mezar taşlarını iyice okunmaz hale getiriyor. Hazirenin duvarlarında çatlaklar oluşmuş, demir korkulukları paslar içerisinde, çevre düzenlemesi ihmal edilmiş. Bu toprakları bize vatan etmiş, nimelceyş olmuş. İstanbul'u fetheden kutlu ve övgüye mazhar olmuş askerlerin mezarlarına vefa göstermeliyiz” diye konuştu.