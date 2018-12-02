İstanbul'un göbeğinde alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Olay, saat 09.30 sıralarında Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Ç.'nin kullandığı otomobil, bir kamyonun sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Otomobil önce park halindeki bir hafif ticari araca, ardından da tabelaya çarptı. Yerinden çıkan tabela ise bir iş yerinin camından içeriye girdi. Yerinden oynayan park halindeki araç ise bir kamyona çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kullanılamaz hale gelen araçtan burnu kanamadan kurtulan Barış Ç.'nin ayakta kontrollerini yaptı. Ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak, tutanak tuttu. Sürücü Barış Ç.'nin yapılan alkol testinde 0.57 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine ehliyetine el konulan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

“Yandan araba sıkıştırdı, biz de geldik ve vurduk”

Kazayı duyan Talip Yıldırım, “Ben içerideydim. Arkadaşım geldi ve bana dışarıda kaza olduğunu, haberimin olup olmadığını sordu. Ben de dışarı çıktım. Vaziyet buydu, bu manzara ile karşılaştım. Sürücü bana, ‘Yandan araba sıkıştırdı, biz de geldik ve vurduk' dedi'' ifadelerini kullandı.

Kazanın yaşandığı esnada kaldırımda yaya bulunmaması olası bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.