İstanbul'un göbeğinde dehşet anları

Şişli Kurtuluş Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda kimliği belirsiz baba ve oğlu, alacaklı oldukları Celal S.(70) ve torunu Celal Ö.'nin (22) inşaat şirketine geldi. Taraflar burada alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba ve oğul, dede ve torunun darp etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine saldırgan baba ve oğul tabancalarla ateş açtıkları Celal S. ve Celal Ö.'yü kurşun yağmuruna tutarak yaraladı. Saldırının ardından şahıslar ara sokaklardan kaçarak kayıplara karıştı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Dehşet anları kamerada

Görüntülerde, inşaat şirketinde başlayan kavga dışarıya taşıyor. Dışarıda tekme ve yumruklu kavganın ardından baba ve oğul eve gidip silah alıyor. Bir süre gelen şahıslar dede ve torununa ateş açıyor. Yere düşen dede ve torun kanlar içerisinde kalıyor. Saldırganlar ise kaçarak uzaklaşıyor.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız

