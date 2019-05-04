İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İstanbul'un göbeğinde, devasa binaların gölgesindeki seralar havadan görüntülendi

İstanbul'un göbeğinde, devasa binaların gölgesindeki seralar havadan görüntülendi
İstanbul'un göbeğinde, devasa binaların gölgesindeki seralar havadan görüntülendi

Maltepe’de devasa binaların gölgesinde organik tarım faaliyetini sürdüren çiftçiler görenleri hayrete düşürüyor. 6 dönümlük arazide yapılan organik tarım ve seracılık havadan görüntülendi.

İstanbul'un göbeğinde, devasa binaların gölgesindeki seralar havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Boş arazinin bulunmasının adeta imkansız olduğu İstanbul'un göbeğinde kameralara takılan bir görüntü şaşkına çevirdi. Maltepe'de devasa binaların arasında bulunan sera ve organik tarım arazisi görenleri şaşkına çeviriyor.

Maltepe'nin adeta merkezinde sera ve organik tarım ekiminin yapılması dikkat çekiyor. 70 yıldır bu geleneği sürdürdüklerin söyleyen çiftçi Dursun Buyurman İstanbul'da zor şartlarda altında ve devasa binaların arasında tarımla uğraştıklarını belirtti. Bir gelenek hale geldiğini ifade eden 60 yaşındaki çiftçi Buyurman, “Artık burada bahçe çok zor şartlara yapabiliyoruz.

Çünkü gübreyi getirdiğimiz zaman neredeyse karakolluk oluyoruz. Gübresiz bu iş olmuyor. Biz de bu işi normal hormonsuz yapmak istiyoruz. Kendimizde yiyoruz, çocuklarımıza yediriyoruz. Zaten hormonu da bilmiyoruz. Çünkü biz eski gelenekten gelmeyiz.

Tohumlarımız hibrit değil kendimiz üretiyoruz. Tohumu tarlaya ektiğimiz zaman o tohumdan tohum çıkartıyoruz. Artık bundan sonra böyle tohumları da bulamayacağız. Dedem 1940'lı yıllarda buraya gelmişler. Onlar hep bahçe işlerinde çalışmışlar” dedi.
6 dönümlük arazide mevsimlik sebzelerin yetiştirildiği alan ise drone ile havadan görüntülendi. Görüntüler adeta

Antalya'daki seraları anımsatırken, devasa binaların arasında organik tarım tarlaları ve seralar manzarasıyla şaşkına çevirdi.  

Mustafa Biçer


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.