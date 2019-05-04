İstanbul'un göbeğinde, devasa binaların gölgesindeki seralar havadan görüntülendi

Boş arazinin bulunmasının adeta imkansız olduğu İstanbul'un göbeğinde kameralara takılan bir görüntü şaşkına çevirdi. Maltepe'de devasa binaların arasında bulunan sera ve organik tarım arazisi görenleri şaşkına çeviriyor.

Maltepe'nin adeta merkezinde sera ve organik tarım ekiminin yapılması dikkat çekiyor. 70 yıldır bu geleneği sürdürdüklerin söyleyen çiftçi Dursun Buyurman İstanbul'da zor şartlarda altında ve devasa binaların arasında tarımla uğraştıklarını belirtti. Bir gelenek hale geldiğini ifade eden 60 yaşındaki çiftçi Buyurman, “Artık burada bahçe çok zor şartlara yapabiliyoruz.

Çünkü gübreyi getirdiğimiz zaman neredeyse karakolluk oluyoruz. Gübresiz bu iş olmuyor. Biz de bu işi normal hormonsuz yapmak istiyoruz. Kendimizde yiyoruz, çocuklarımıza yediriyoruz. Zaten hormonu da bilmiyoruz. Çünkü biz eski gelenekten gelmeyiz.

Tohumlarımız hibrit değil kendimiz üretiyoruz. Tohumu tarlaya ektiğimiz zaman o tohumdan tohum çıkartıyoruz. Artık bundan sonra böyle tohumları da bulamayacağız. Dedem 1940'lı yıllarda buraya gelmişler. Onlar hep bahçe işlerinde çalışmışlar” dedi.

6 dönümlük arazide mevsimlik sebzelerin yetiştirildiği alan ise drone ile havadan görüntülendi. Görüntüler adeta

Antalya'daki seraları anımsatırken, devasa binaların arasında organik tarım tarlaları ve seralar manzarasıyla şaşkına çevirdi.

Mustafa Biçer



