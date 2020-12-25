İstanbul'un göbeğinde dubalı, sopalı ve bıçaklı meydan kavgası kamerada

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceden aralarında husumet bulunan 2 grup, cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Sözlü olarak başlayan ve küfürleşmeye varan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Bıçakların ve sopaların çekilmesi üzerine taraflar birbirine saldırmaya başladı. Dakikalarca süren kavgada bıçak ve sopayla saldıran gruba diğer grup duba ve sopalarla karşılık verdi. Kavgada sırtından 3 kez ve kafa kısmından 2 kez bıçakla yaralanan Bayram Yavuz ve Murat Yavuz ağır yaralanarak yere savruldu.

Duba, sopa ve bıçaklarla güpegündüz birbirine girdiler

Kavgaya karışan diğer 3 şüpheli ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla ağır yaralı olan Bayram Yavuz'u Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Murat Yavuz'u ise İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan iki yaralının hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Öte yandan meydan kavgasında yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yere düşürüp defalarca bıçakladı sopayla darp etti

Görüntülerde, cadde üzerine kamyonetle gelen iki taraf sözlü olarak tartışmaya başlıyor. Ardından kamyonetin kasasından ve içerisinden inen şahıslar diğer gruptaki şahıslarla birbirine giriyor. Şahıslardan biri eline aldığı tahta parçalarıyla saldırırken, diğer gruptaki şahıslar ise eline geçirdikleri dubalarla karşılık veriyor. Kavga devam ettiği esnada şahıslardan biri eline aldığı bıçakla diğer gruptaki bir şahsı defalarca bıçaklıyor. Yere düşen şahsın üstüne çıkan saldırgan burada da bıçaklamaya devam ediyor. Bir başka saldırgan ise sopayla şahıslara saldırıyor. Vatandaşların araya girmesiyle sopalı ve bıçaklı saldırganlar kaçarken, yere yığılan yaralı şahsı vatandaşların kamyonetin kasasına taşıyor.

Kağıthane polisi 4 saat sonra kıskıvrak yakaladı

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılarla da görüşen polis ekipleri, şüphelilerin eşkallerini belirleyerek kimliklerini tespit etti. Yaklaşık 4 saat içerisinde çalışmalarını tamamlayan Kağıthane polisi, Murat Yavuz ve Bayram Yavuz'u ağır şekilde yaralayan Tahir G, Hasan Hüseyin G. ve Kenan G'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Şahısların ifadelerinde “biz bıçak kullanmadık, kendi kendilerini bıçakladılar” dedikleri öğrenildi.

Şahıslar emniyette ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız