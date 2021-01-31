İstanbul'un göbeğinde esnafın yankesiciyi yakaladığı anlar kamerada

Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Şişli Osmanbey'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra cadde üzerinde yürüyen bir kadın cep telefonuyla konuşmaya başladı. Telefonla konuştuğu esnada arkasından yaklaşan küçük yaştaki şahıs, kadının çantasındaki cüzdanın içerisinden yaklaşık 10 bin lirayı yankesicilik yöntemiyle çaldı. Şahıs uzaklaşmaya başladığı esnada iş yerinin önünde bekleyen esnaf durumu fark ederek olaya müdahale etti. Şahsı kolundan tutarak yakalayan esnaf ve diğer esnaf paraları alarak kadına teslim etti. Ne olduğundan habersiz kadın paraları görünce şoke oldu. Olayın ardından geri alınan paralar kadına teslim edilirken, esnafın elinden kurtulan şahıs ise hızla kaçarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Esnafın dikkati sayesinde yankesici yakalandı

Görüntülerde, kadın cep telefonuyla konuşarak kaldırımda yürüyor. Küçük yaştaki şahıs ise kaşla göz arasında kadının çantasındaki cüzdanından paraları çalıyor. Şahıs uzaklaşmak istediği esnada durumu fark eden esnaf onu yakalıyor. Başka bir esnaf ise olaya müdahale ederek şahsın elindeki paraları alıyor. Cüzdan kadına teslim edilirken, şahıs ise kaçıyor. Kadın kısa bir süreliğine panik yaşıyor.

“Annemin cüzdanını aldım diye kurtulmak istedi”

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, “Çocuk burada kadının çantasından cüzdanını çaldı. Giderken bir abimiz tutuyor ve kadının paralarını kurtarıyor. Kadına tekrardan cüzdanını teslim ediyor. Çocuk ben bir şey yapmadım diyerek kaçıyor. Ondan sonra polisi çağırdılar. Çocuk kaçarken ‘annemin cüzdanını aldım' diyor ama kendini ele vermemek için her türlü imkanı deniyor. Yankesicilik yaptığı kişi annesi değil. Senin benim gibi bir vatandaş zaten kamerada hepsi görünüyor” dedi.

Kadının olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Doğan Can Cesur