İstanbul'un göbeğinde “güvercin derneğine” kumar baskını kamerada

Beyoğlu Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde tombala ve kumar oynatıldığı ihbarını alan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Özlem Sokak üzerindeki işyerini fiziki takibe aldı. Takipler sonucunda işyerinin “Güvercin Sevenler Derneği” olduğu görülmesi üzerine polis, önceki gün saat 22.30 sıralarında şok baskın düzenledi. Polisin baskın yaptığını gören şahıslar, tombala kartlarını gizledi ancak Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin dikkati sayesinde kartlar tek tek çıkartıldı. Baskın anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu polisi kumara göz açtırmıyor

Kumara göz açtırmayan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin baskını sonucunda 12 kişiye idari para cezası kesilirken, tombala ve kumar oynatan D.K. ve İ.G. gözaltına alındı. Emniyette “karşılıksız yararlanma” ve “gasp” suçundan kaydı olan D.K. ile 3 adet “kumar oynatmaya yer temin etmek” ile “mühür fekki” suçundan kaydı bulunan İ.G. adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Doğan Can Cesur - Erdal Can İçelli