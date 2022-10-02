İstanbul'un göbeğinde kadınların saç saça kavgası kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Şişli Osmanbey Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen iki grup cadde ortasında birbirine girdi. Kadınların saç saça birbirine girdiği kavgayı gören vatandaşlar, koşarak iki grubun yanına geldi. Çığlık çığlığa kalan kadınları vatandaşlar güçlükle ayırırken, o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Kavganın ardından iki grup olay yerinden uzaklaştı.

Doğan Can Cesur - Burak Uğur

İLGİLİ HABER Sinyal verme kavgasında onlarca kişi birbirine girdi: O anlar kamerada

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.