İstanbul'un göbeğinde şüpheli ölüm

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi Hüseyin Cahit Yalçın sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binanın önünde dolaşan bir vatandaş bir kişinin kımıldamadan yattığını gördü.

Bunun üzerine durumu polis ekiplerin haber verdi. Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yerinde 1 adet kurşun ve bir çok kıyafet bulundu.

Metruk binada yaşayan bir kişi ise, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme yapmak üzere savcı geldi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Ömer Faruk Yıldız

