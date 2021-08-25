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İstanbul'un göbeğinde şüpheli ölüm

İstanbul'un göbeğinde şüpheli ölüm
İstanbul'un göbeğinde şüpheli ölüm

Şişli’de 5 katlı bir metruk binanın giriş katında 1 kişinin cesedi bulundu. Olay yerinde 1 adet kurşun ve bir çok kıyafet bulundu.

İstanbul’un göbeğinde şüpheli ölüm - Tıkla İzle

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi Hüseyin Cahit Yalçın sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binanın önünde dolaşan bir vatandaş bir kişinin kımıldamadan yattığını gördü.

Bunun üzerine durumu polis ekiplerin haber verdi. Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yerinde 1 adet kurşun ve bir çok kıyafet bulundu.

Metruk binada yaşayan bir kişi ise, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme yapmak üzere savcı geldi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Ömer Faruk Yıldız
 

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