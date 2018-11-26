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İstanbul'un göbeğinde taksici terörü kamerada

İstanbul'un göbeğinde taksici terörü kamerada
İstanbul'un göbeğinde taksici terörü kamerada

Taksim’den 3 turist kadını alarak Galatasaray’a getiren taksicinin, 44 euro istediği ve kendisine tepki gösteren kadınların yüzüne tükürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul’un göbeğinde taksici terörü kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 11.10 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. İddiaya göre, 34 TCR 99 plakalı taksinin sürücüsü Taksim Meydanı'nda 3 kadın turisti alarak Galatasaray'a götürdü. Taksici iddiaya göre burada kadınlardan kısa mesafe ücreti yerine 44 euro istedi. Ancak kadınlar duruma tepki göstererek taksiciye 50 lira uzattı.

50 lirasını alıp yüzüne tükürdü
Bunun üzerine taksici sinirlenerek el frenini bile çekmeden araçtan inince, kadın turist kayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Araca binerek el frenini çeken taksici ardından kadının elinden parayı alıp yüzüne tükürdü. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayın ardından taksici hızla olay yerinden uzaklaştı. Turist kadınlara ise yoldan geçen bir kadın yardımcı olarak, şikayetçi olmalarını sağladı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.  

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