İstanbul'un göbeğinde telefon hırsızına meydan dayağı kamerada

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir şahıs bir süre etrafını kolaçan ettiği iş yerinde kimsenin olmamasını fırsat bilerek içeriye girdi. Masada duran cep telefonunu kaşla göz arasında çalan hırsız, cebine koyarak dışarıya çıktıktan sonra uzaklaşmak istedi. Dışarıda iş yeri sahibi Mesut B'ye yakalanan hırsız kaçmaya çalıştı. Ancak başaramayan şahıs, tekme ve yumruklarla dakikalarca dövüldü. Hırsızı darp etmesinin ardından Mesut B. cep telefonunu aldı.

Hırsıza dayak kamerada

Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsız dışarıda bir süre dolandıktan sonra iş yerine giriyor. Hırsız masada duran cep telefonunu cebine atıp dışarıya çıkıyor. Şahsın çıktığını gören iş yeri sahibi ise onu yakalıyor. Hırsızı tekme ve yumruk atarak döven esnaf sonra telefonunu alıyor. Bir süre sonra hırsız ve esnaf gözden kayboluyor.

Doğan Can Cesur