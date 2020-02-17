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İstanbul'un göbeğinde yürekleri ağza getiren kaza

İstanbul'un göbeğinde yürekleri ağza getiren kaza
İstanbul'un göbeğinde yürekleri ağza getiren kaza

Mecidiyeköy’de biri park diğeri hareket halinde olan iki halk otobüsünün arasından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü, araçların arasında sıkıştı. Motosikletlinin otobüslerin altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz 31 Ocak Cuma günü saat 14.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Merkez Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halk otobüsü duraktan yolcu aldıktan sonra seferine başladı. Otobüs bir süre ilerledikten sonra seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, hareket halinde ve park halinde olan iki otobüsün arasından geçmeye çalıştı. Ancak iki araç arasında sıkışan motosikletli kontrolü kaybederek yere savruldu. Otobüslerin altında kalmaktan kıl payı kurtulan motosikletli, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Motosikletlinin arada sıkıştığını gören otobüs şoförü de durarak gencin yanına gitti. Otobüsteki yolcular ise panik yaşadı. Kaza anı ve yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüs yolcu aldıktan sonra ilerlemeye başlıyor. O esnada bir motosiklet sürücüsü otobüsün yanından geçiyor. Diğer motosiklet sürücüsü ise arada sıkışıyor. Sürücü yere düşerken, otobüs ise duruyor. Araçtan inen şoför, “Ne işin var orada senin?” diye tepki göstererek gencin yanına gidiyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur

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