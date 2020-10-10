İstanbul'un göbeğindeki depoya şok baskın: 600 litre sahte içki ele geçirildi

Sahte içki faciasının yaşandığı Kırıkkale ve İzmir'de 8 kişi hayatını kaybetmişti. Ölü sayılarının artması üzerine İstanbul'da harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipleri Büro Amirliği ve “Gece Kartalları” diye tabir edilen bekçiler, Kurtuluş Caddesi üzerinde devriye gezdikleri esnada yanlarına gelen bir vatandaş, Duatepe Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinde sahte içki sattığı bilgisini verdi. Şahsın ihbarı üzerime harekete geçen Şişli polisi ve bekçisi, bayiyi fiziki takibe aldı. Takipler sonucunda bayideki bir kadının başka bir sokaktaki depoya girdiğini gören ekipler, sahte içkilerin burada depolandığını tespit etti.

600 litre kaçak içki ele geçirildi

Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan ekipler, tekel bayine saat 01.00 sıralarında baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğuna rastlanılmadı. Aramaların ardından depoya baskın yapan Şişli polisi ve bekçisi, içeride yaptığı aramalarda pet şişelerin içerisinde yaklaşık 600 litre sahte içki ele geçirdi. Aramalara devam eden ekipler, 115 pakette kaçak tütün buldu.

Sahte içki ve kaçak tütünlere el konulmasının ardından M.K ve Ş.K. savcılık talimatıyla ekipler tarafından gözaltına alındı.

Doğan Can Cesur

