İstanbul'un göbeğindeki silahlı kavga kamerada

Olay, 23 Haziran günü Tahtakale'de bulunan Bakırcılar Çarşısı'nda saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çarşıda esnaf olan Kerim Ö. ile Mustafa K. arasında önceden devam eden husumet vardı. Taraflar olay günü, laf atma tartışmasından dolayı bir anda kavgaya tutuştu. Kerim Ö. belindeki silaha sarılınca karşı taraf da sopayla karşılık vermek istedi. Çevredeki esnaf olaya müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Kerim Ö., iki el ateş ederek Mustafa K. ile beraberindeki Ferhat G.'yi yaraladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Ağır yaralanan Mustafa K.'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kavga anı kamerada

Öte yandan kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Kerim Ö. ile Mustafa K. arasında tartışmanın başladığı ve birbirlerine vurmaya başladıkları görülüyor. Kerim Ö.'nün belinden çıkardığı silahla ateş açtığı anların yansıdığı görüntülerde, silahın ateşlenmesiyle birlikte alışveriş yapanlar kaçışmaya başlıyor.

Caner Sönmez - İsmet Aktaş