İstanbul'un ilk katlı otoparkı, tahliye çalışmalarından sonra ilk kez görüntülendi

1976 yılında açılan ve şehrin ilk katlı otoparkı olma özelliğini taşıyan Karaköy'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'e ait 7 katlı otopark geçtiğimiz cumartesi günü hizmete kapatıldı. Yapının önümüzdeki aylarda tamamen yıkılıp, yerine meydan ve zemin altı otopark yapılacağı duyuruldu. Yıkıma gerekçe olarak, binada yapılan depreme dayanıklılık analiz sonuçları gösterildi. Sonuçlara göre, binanın sıkıntılı bir durumda olduğu açıklandı. Duyuruların ardından otoparktaki araçların tamamı çıkartıldı ve otoparkın tahliyesine başlandı. Neredeyse yarım asırdır İstanbullulara hizmet veren katlı otoparkın içi adeta sessizliğe büründü.

Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz - Emre Baba

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