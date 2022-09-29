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İstanbul'un ilk katlı otoparkı, tahliye çalışmalarından sonra ilk kez görüntülendi

İstanbul'un ilk katlı otoparkı, tahliye çalışmalarından sonra ilk kez görüntülendi
İstanbul'un ilk katlı otoparkı, tahliye çalışmalarından sonra ilk kez görüntülendi

Kentte ilk olma özelliğini taşıyan Karaköy’deki 7 katlı 46 yıllık otopark kapatıldı. Önümüzdeki günlerde yıkımına başlanacak otoparkın koridorları adeta sessizliğe büründü. Otoparkın son hali dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul’un ilk katlı otoparkı, tahliye çalışmalarından sonra ilk kez görüntülendi - Tıkla İzle

1976 yılında açılan ve şehrin ilk katlı otoparkı olma özelliğini taşıyan Karaköy'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'e ait 7 katlı otopark geçtiğimiz cumartesi günü hizmete kapatıldı. Yapının önümüzdeki aylarda tamamen yıkılıp, yerine meydan ve zemin altı otopark yapılacağı duyuruldu. Yıkıma gerekçe olarak, binada yapılan depreme dayanıklılık analiz sonuçları gösterildi. Sonuçlara göre, binanın sıkıntılı bir durumda olduğu açıklandı. Duyuruların ardından otoparktaki araçların tamamı çıkartıldı ve otoparkın tahliyesine başlandı. Neredeyse yarım asırdır İstanbullulara hizmet veren katlı otoparkın içi adeta sessizliğe büründü.

Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz - Emre Baba

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