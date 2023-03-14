İstanbul'un konut rezerv alanları havadan görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında rezerv alanlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul için gerekli olan 130 milyon metrekare rezerv alanın tespitini yaptıklarını detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını söylemişti. Bakan Kurum, İstanbul'un seyreltilmesi ve 1.5 milyon konutun taşınması işlemi için 5 yıl gibi bir süreye ihtiyaç olduğunu rezerv alanlarını bitirdikten sonra etap-etap, konutları bitire bitire vatandaşları bu alanlara taşıyacaklarını dile getirmişti.

İstanbul'da yapılacak konutların ilk adımı Esenler'de atıldı. Esenler'deki rezerv alanları hakkında Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'da açıklamada bulundu. Göksu, üretilen konutların yüzde 55'i Çevre Şehircilik Bakanlığı'na yüzde 45'i Esenler Belediyesine ait olduğunu belirtti. Başkan Göksu, ortalama 8.7 milyon metre karelik bir alan olduğunu ve yaklaşık 60 bin konutun yapılacağını ifade etti. Bahse konu rezerv alanları dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, çalışmaların devam ettiği de görüldü.

“Projenin bitiş süreci ortalama 5 yıl diye ön görüyoruz”

Projenin 5 yılda bitmesini ön gördüklerini dile getiren Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Sayın Bakan Kurum'un da açıklamış olduğu 1 buçuk milyon konutun transferiyle ilgili ya da yenilenmesiyle ilgili rezerv alanlarda muhtelif rezerv alanlar var bunları Cumhurbaşkanımız daha sonra açıklayacak. Şu andaki bir tane mevcut rezerv alan Esenler Belediyesi mülkiyetinde olan Çevre şehircilik Bakanlığı'mızla beraber protokol yaptığımız üretilen konutların yüzde 55'i Çevre Şehircilik Bakanlığı'mıza yüzde 45'i Esenler Belediyesine ait olan bir alan. Burada üretilen konutların yüzde 55'i diğer ilçelerin kentsel dönüşümünde kullanılmak üzere yapılan yüzde 45 geri kalanı da Esenler Belediyesi'ne verilecek olan konutlar. Tabi Esenler yüzde 45'i bu çerçevede sadece konut olarak değil aynı zamanda bu arazi karşılığında yapacağımız yapılar var. 1 milyon 250 bin kapalı alan yapacağımız kışlalar var. Değişik karakollar değişik şeyler var. Onun karşılığında almış olduğumuz bir arazidir. Bu araziyi biz Çevre Şehircilik Bakanlığı'mızla protokol yaptık Çevre Şehircilik Bakanlığı'mız TOKİ eliyle konutları üretiyor. Üreterek konutların yüzde 55'i diğer ilçelerde özellikle donatı alanlarında ve riskli yapıların dönüştürülmesinde kullanılacak. Yüzde 45'i Esenler'de kullanılacak. Yaklaşık 60 bin konut yapılacak. Ortalama 8.7 milyon metre karelik bir alandır. Bu proje normalde şu anda bitmiş olacaktı. Eğer İBB dava açmamış olsaydı. Çünkü proje 2012 yılında başladı. Bizim perspektifimiz 2023 yılında bu projeyi bitirmekti. Ama proje devam ediyor. Projenin bitiş süreci ortalama 5 yıl diye ön görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Zehra Baykal - Ahmet Faruk Sarıkoç

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