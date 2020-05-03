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İstanbul'un merkezindeki seralarda tarım başladı

İstanbul'un merkezindeki seralarda tarım başladı
İstanbul'un merkezindeki seralarda tarım başladı

Yeni tip korona virüsle mücadele sürecinde doğal ürünlere talep artarken, Bağcılar’da yüksek binaların arasında kalan seralarda ve tarım alanlarında da çiftçiler üretim faaliyetlerine başladı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlar alınan tedbirler haricinde kendi tedbirlerini alıyor. Virüsle mücadele edilen bu günlerde doğal ve organik ürünlere talep arttı. İstanbul'un merkezi ilçelerinden biri olan Bağcılar'da ise vatandaşların seralarda doğal ürün üretimi başladı. Yüksek binaların arasında kalan seralarda çiftçilik mesleğini devam ettiren vatandaşlar, bir yandan da seraların yanında bulunan arazilerde ürün yetiştirmeye başladı. İstanbulluların dikkatini çeken organik tarım faaliyetlerinin sürdürüldüğü seralar havadan da görüntülendi.

İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç

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