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İstanbul'un sembolü olacak Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

İstanbul'un sembolü olacak Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı
İstanbul'un sembolü olacak Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Çamlıca Kulesinin yapımında artık sona yaklaşıldı. Kulenin dış cephesindeki son parçaların da monte edildiği görülürken, sosyal alanları barındıran blokların yerleştirilmesi devam ediyor. Kulenin yapımında gelinen son durum ise havadan görüntülendi.

İstanbul’un sembolü olacak Çamlıca Kulesi’nde sona yaklaşıldı - Tıkla İzle

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor.

Kulenin dış cephesindeki son parçaların da monte edildiği görülüyor. 388,5 metre yüksekliğindeki kulede, restoranların ve diğer sosyal alanların içinde yer alacağı bloklar bir bir yerine yerleştiriliyor.

Şantiye alanında kulenin son bloğunun da yapıldığı görüldü. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği kulenin son hali ise havadan görüntülendi.

Mustafa Biçer

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