İstanbul'un sokaklarında korona virüs sessizliği

İstanbul'un en kalabalık meydan ve sokakları, korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci kez alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından ıssız kaldı. Yasağın ikinci gününde İstiklal Caddesi ve Galata Kulesi'nin çevresi adeta sessizliğe gömüldü. Kısıtlama nedeniyle her yıl milyonlarca insanın ayak bastığı Galata Kulesi'ne çıkan sokaklar adeta hayalet şehre döndü.

“Bu virüs bambaşka bir şey”

Beyoğlu'nda yaşayan Hüseyin Demir isimli vatandaş, ”1964 yılında İstanbul'da doğdum, çok sıkı yönetim gördüm 1972 yılını gördüm, 1980 yılında 12 Eylül'ü gördüm, karartma geceleri vardı onları da gördüm. Ama hiçbiri böyle değildi, bu virüs bambaşka bir şey” dedi.

İsmail Coşkun

