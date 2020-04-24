Yeni tip korona virüsün yayılımını engellemek amacıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Perşembe günü gece saat 00.00'da uygulamaya konulan kararın ikinci gününde İstanbul'un tarihi meydanlarından tarihi kareler görüntülendi. Her yıl yerli yabancı ağırladığı milyonlarca turist ile dünyada sayılı şehirler arasında bulunan İstanbul'un meydanlarında ve sokaklarında bu kez sessizlik hakim oldu. İstanbul'un en önemli simge meydanlarından olan Taksim Meydanı tarihi günlerinden birisine tanıklık etti. Normal zamanlarda kalabalıktan yürümekte zorlanılan meydanda bu kez parmaklar sayılır sayıda insan vardı.

Boşluğu güvercinler doldurdu

Alınan kısıtlama kararının ardından meydanda sadece devriye görevi yürüten polisler, temizlik çalışmalarına devam eden belediye ekipleri ve basın mensupları vardı. Öte yandan meydanda insanlardan boşalan boşluğu ise bu kez güvercinler doldurdu. Güvercinler meydanın yeni simgesi oldu. Zaman zaman polis ekiplerinin de yem verdiği güvercinler, gün boyu alanı terk etmedi.

Eminönün Meydanda tarihi sessizlik

İstanbul'un bir diğer başka önemli meydanı ise Eminönü Meydanı da güvercinlere kaldı. Yem satan vatandaşların olmamasından dolayı güvercinleri bu kez belediye ekipleri besledi. Boğazın eşsiz güzelliklerini ve Galata Kulesi'ni Eminönünden izlemek isteyen vatandaşlar için yapılan banklar ise boş kaldı. Galata Köprüsü'nde de bu kez sessizlik hakim oldu. Balık tutmak isteyen yüzlerce İstanbulluların uğrak noktası olarak büyük öneme sahip olan köprünün üzerinde bu kez kimseler yoktu. Köprü üzerinden geçen araçlar ise parmakla sayıldı. Eminönü'nün tarihi Mısır Çarşısı ise kısıtlamadan ötürü kepenk indirdi. Ramazan ayı öncesi binlerce vatandaşın alışverişini yaptığı tarihi çarşıda bu kez kimselerin olmadığı görüldü.

Meydanlarda aynı kare

Eyüpsultan Camii meydanın da boş kaldığı görüntülendi. Salgın dolayısı ile Ramazan ayı boyunca kapalı olmasına karar verilen caminin bahçesinde bulunan güvercinleri yine belediye ekipleri besledi. İstanbul'un diğer meydanları; Beşiktaş, Sultanahmet, Kadıköy, Üsküdar'da da benzer görüntüler kaydedildi.

Ertuğrul Gün

