İstanbul'un tarihi Yardımada'sı için tarihi karar

Fatih'te 10 bin binanın yıkılarak yeniden yapılmasına imkan sağlayan plan düzenlemesi, Fatih Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Koruma Kurulu'ndan oybirliğiyle geçti. Planda 1. ve 2. derece koruma bölgeleri, dünya miras alanları, yenileme alanları, Eminönü bölgesi, anıt eser komşulukları kapsam dışında tutuldu. Plan notuna göre vatandaşlar hak kaybına uğramadan dönüşüm yapabilecek.

Plan değişikliğiyle ilgili konuşan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, "Fatih'te 45 bin bina var şuanda, 45 bin binanın 10 bini zaten tarihi ve tescilli bina. Bu binaları dışarıda tutarsak, 35 bin binayı ilgilendiren Fatih'in tarihi bölgelerinin dışında konut yaşamının olduğu 10 bin binayı ilgilendiren bir plan notu kararımız var. Bu plan notuyla beraber geçmişten beri imar hakkı bulunan, bir yasaya göre iskanı olan, ruhsatı olan Fatih'teki 10 bin bina geçmiş yasalar göre binasını yapmak istediğinde ya 1 katı ya da 2 katı hak kaybına uğruyordu. Bu planla beraber eğer vatandaşların yasaya göre 10 dairesi varsa, onunu da yapabilecek. Çok önemli bir plan notu, yıllardır beklenen bir plan notu, sadece yasaya göre yapılmış binaların hakkını iade eden bir plan notudur. Daha önemlisi konut sahasındaki binaların hakkını koruyan, Fatih'te yaşayan ve yaşamını devam etmek isteyen insanlara yarayacak bir plan notu” dedi.

Amaçlarının Fatih'i hem depreme hazırlıklı hale getirmek hem de Fatih'te yaşamı artırmak olduğunu belirten Başkan Turan, “Bina yapıldığı yılda mevcut iskanına göre, ruhsatına göre 5 kat yapılmışsa şuanda 5 katlı binayı yapabilecek. Bizim amacımız şu; Fatih'te yaşayan ve ellerinde ruhsatı, tapusu olan evlerini yenileyemiyordu. 10 kat dairesi olan bize geldiğinde biz 7 veya 6 dediğimizde haklı olarak bize şunu soruyordu: “Peki bizim 4 daire, hangi kişi 4 daireden feragat edecek.” Dolayısıyla burada yenilenme sağlanamıyordu. Fatih yenilenemeyince depreme karşı hazırlığımız olmuyor, Fatih yenilenemeyince burada yaşamaya gayret eden gerçek Fatihliler, Fatih dışına çıkıyorlar. O zaman şehre ilk gelen yerli veya yabancı göçmenler Fatih'e yerleşiyorlar. Bu sefer de kontrol edilemez bir Fatih ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında yıllık dönüşüm sayısında artış beklediklerini kaydeden Turan, “Bu plan not 25 Ağustos ile 25 Eylül 2020 arasında askıdan indi. Şuanda vatandaş artık müracaat etmeye başladı. Bir haftalık süreçte yaklaşık 60 vatandaşımız müracaat etti, bilgi alıyorlar. Fatih'te yılda 150-200 tane bina yenileniyordu, bu plan notuyla beraber bu sayının hızla artacağı kanaatindeyiz. Yani belediyemize geldiklerinde, imar ve şehircilik müdürlüğüne onların her türlü sorusuna cevap verecek bir ekip onları bekliyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın başvuru ve bilgi alma süreçlerinde herhangi bir harç ödemeyeceklerini belirten Başkan Ergün, “Ne gibi imkan sunuyor? Bu devlet eliyle bir dönüşüm değil, ancak çevre ve şehircilik bakanlığımızın, bu binaların tamamına yakını riskli binalar, riskli binalara verdiği bir takım destekler var. Bir buçuk yıl bakanlığımız kira yardımı veriyor, biz de onlara öncülük ediyoruz. Parası yoksa evini yenilerken ona kredi desteği veriyor. Plan notu eskiden Eminönü'nün içinde olduğu plan notu değil, Eminönü bölgesi bu plan notunun dışında. Bu plan notu geçmişte de çok tartışılan bir plan notu. Bir yıldır da ben seçildikten sonra yaklaşık 1 yıldır da bununla uğraşıyoruz. Geçmişte de bu plan notu tartışılmış, meclislerden geçmiş ama hem ilçe meclisi hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisi hem de Koruma Kurulu'nun onaylanması gereken bir plan notuydu. Sevindirici kısmı şu her bir farklı kuruldan oy birliği ile geçti bu karar. Plan notu tamamen şehirde yaşamak isteyen sıradan vatandaşların yaşamını koruyan bir plan notuydu” diye konuştu.