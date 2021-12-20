İstanbul'un yanı başında 1 metre kar var

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki yüksek kesimlere 5 gün önce başlayan kar yağışı, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar kalınlığının 50 santimetreye yaklaştığı Kartepe, her sene olduğu gibi bu sene de yerli ve yabancı tatilcileri de ağırlamaya başladı. Yoğun kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, günün tadını kar ile çıkarttı. Lapa lapa yağan karı değerlendiren vatandaşlardan bazıları kızak yapmanın tadını çıkarırken, bazıları ise fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi.

Manzarası ayrı güzel

Lapa lapa kar yağışının olduğu Kartepe'de çekilen görüntüler, manzarası ile parmak ısırtıyor. Havadan çekilen görüntüler ise kartpostallık manzaralar ortaya çıkartıyor. Kızak yapan vatandaşlar zaman zaman pistlerde kazaları da beraberinde getiriyor. Haftasonu özellikle Kartepe'ye çıkışta ve inişte uzun kuyruklar yaşanıyor.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin kar timleri de, yağışın etkisini gösterdiği alanlarda trafiğin aksamasını önlemek için iş makineleri ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kartepe'ye girişte kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri ise kış lastiği olmayan sürücüleri geri çeviriyor, aynı zamanda zirveye çıkacak sürücülere de uyarılarda bulunuyor.

Refik Fidan - Mehmet Ekrem Ceylan