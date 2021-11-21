İstanbul'un yanı başında minik Antalya

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi'nde insanlar geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Sanayi şehri olarak bilinen Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nun hemen yanı başına kurulan sera bahçeleri ve tarlalar adeta mini Antalya'yı anımsatıyor. Birçok insana da ekmek kapısı olan seralarda her mevsim ürün yetişiyor. Çiftçiler ise gençlerin tarım işine sahip çıkmamasından, insanların iş beğenmemesinden yakınıyor.

"Bu saatten sonra kahvehanelerde oturmak olmaz"

Emekli olduktan sonra tarım işiyle uğraşmaya başladığını söyleyen 71 yaşındaki İbrahim Deniz, “Toprakla uğraşmak çok güzel bir şey. Ben bundan haz duyuyorum. Emekliliğin tadını da böyle çıkarıyorum. Cumaköy, Gebze'nin en büyük köylerinden biri. Aynı zamanda tarihi bir köy. Geçimimizi tarımdan sağlıyoruz. Gençler

fabrikaya gider, bizim gibi adamlar burada tarımla uğraşır. Günümüzü böyle geçiriyoruz. Hobi amaçlı kurduğum ufak bir seram vardı. Sonra ticari olarak yapmaya başladım. Çok güzel, ben bu işi seviyorum. Benim sayemde de işçiler, elemanlar ekmek yiyor. Devlete bir katkımız olsun diye uğraşıyoruz. Toprağımızı geliştirmeye uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Boş yatmak, bu saatten sonra kahvehanelerde oturmak olmaz. Hayat devam ediyor. Onun için bu işe devam ediyoruz. Burada Cumaköy'ün yerlisi olarak tek kişiyim. Başkası yapmıyor. Fakat sağdan soldan gelen komşular sera işi yapıyor. Ben yazın sıcaklarda sebze yetiştiriyorum. Kışın da kıvırcık, yeşillik yetiştiriyorum. Bizim yaz ekimimiz Nisan'ın 15'inde başlar. Türlerimizden domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz yetiştiriyoruz, kasıma kadar devam ediyoruz. Kasımdan sonra bu tür yeşillik işine giriyoruz. Emekli olduktan sonra 2005'ten beri bu işle uğraşıyorum. Bana bu hayat güzel geliyor” dedi.

“Gençler bu işe sahip çıkmıyor”

İnsanların iş beğenmemesinden mustarip olduğunu dile getiren Deniz, “Sağdan soldan gelen insanları çalıştırıyoruz. Yerli insanlarımız pek bu işi sevmiyor. Ama toprakla ilgilenmek güzel bir iş. Gençlere tavsiyem bu işi kavrasınlar, bu işi yapsınlar. Teknolojinin geliştiği yerlerde gençler bu işe sahip çıkmıyor. Benim başıma bir şey geldiği zaman tarlama, bahçeme kimse devam etmez. Çünkü gençlik bu işe sahip çıkmıyor. Gençlik için bir teşvik yapılırsa belki sahip çıkarlar. Topraktan başka çare yok” şeklinde konuştu.

Mustafa Uslu

