İstanbul'un yeni silueti Çamlıca Camii

6 minaresiyle imanın şartlarını yansıtan Çamlıca Cami'nin eşsiz görüntüsü ise havadan görüntülendi.

72 metre yüksekliğindeki ana kubbesiyle İstanbul'daki 72 milleti temsil eden ve 2019 yılında yapımı tamamlanarak ibadete açılan Çamlıca Camii, İstanbul'un siluetlerinden biri haline geldi. Halı serili alanında 25 bin olmak üzere 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir cami özelliği taşıyan yapı, 2019 yılından bu yana yaklaşık 12 milyon yerli ve yabancı turistin uğrak noktalarından biri oldu. Çamlıca Camii'yi ziyaret edenlerin kimi ibadet amaçlı kimiyse caminin yapısında barındırdığı Osmanlı-Selçuklu mimarisini taşıdığı eşsiz yapıyı yakından görmek üzere ziyarette bulunuyor.

“Ziyarete gelen herkes kendinden bir parça buluyor”

Çamlıca Cami'nin önemine ilişkin konuşan Çamlıca Camii Dernek Başkanı Ergin Külünk, “Biz bu projeye 2012 senesinde başladığımız zaman ‘Avrupa Yakası'ndaki tarihi silueti, Anadolu Yakası'na taşıyacağız” diye bir sözümüz vardı. Hali hazırda bölgenin topografik yapısına uygun olarak da Mimar Sinan geleneğine uygun bir cami yapacağımız düşüncesiyle yola çıkmıştık. 2019 yılında da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin katkılarıyla camiyi ibadete açtık. Şu an geldiğimiz noktada Büyük Çamlıca Cami'nin İstanbul'un siluetleri arasında yerini aldı. Çamlıca Cami'nin açıldığı ilk günden bugüne gerek ibadet etmek gerekse turistik seyahat olmak üzere toplamda 12 milyon kişinin uğrak noktalarından biri oldu. Burayı ziyaret eden herkes kendinden bir parçaya rastlıyor. Anadolu'dan, Trakya'dan düzenlenen turlarla çok sayıda kişi bu noktada bir araya geliyor” diye konuştu.

Abdul Samet Kaya - Adem Meleke

