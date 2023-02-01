İstatistikler Kastamonu'daki kalp hastalıklarındaki artışı gözler önüne serdi

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2022 yılında, bir önceki seneye göre hizmet verilen hasta sayısı yüzde 17'nin üzerinde arttı. Geçtiğimiz yıl boyunca hastaneden toplam 1 milyon 358 hastaya hizmet verildi. 2022 yılında, bir önceki yıla göre kalp anjiyo işlemi yapılan hasta sayısında yüzde 20'lik artış yaşandı. 2 bin 333'ün üzerinde hastaya anjiyo işlemi yapıldı. 2022 yılındaki rakam bir yılda Kastamonu'da yapılan en yüksek anjiyo sayısı olarak istatistik kayıtlarına geçti.

2022 yılında, Kastamonu Eğitim ve Araştırma hastanesinde 6 bin 129 göz ameliyatı yapılırken, 331 kanser hastasının ameliyatları da yine ileri merkezlere gönderilmeden Onkoloji Cerrahi Ünitesinde başarıyla yapıldı.

Ameliyat sayısında artış ise Kastamonu Üniversitesi ile yapılan afiliasyon çerçevesinde öğretim görevlisi doktorların, hastaneye katkısı ile, "A" ve "B" grubu olarak bilinen özellikli ameliyatlarda yaşanan artışlar istatistiklerde dikkat çekti. Özellikle korona virüs pandemi döneminde 12 bin civarına düşen ameliyat sayısı, 2021'de 17 bin 700 seviyesine çıkarken, 2022 yılında yüzde 60'lık bir artışla toplam ameliyat sayısı 28 bin 594 oldu.

Bedirhan Göksu



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