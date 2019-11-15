İşte A Milliler'in olası rakipleri

İzlanda ile berabera kalarak hem İzlanda'yı saf dışı bırakan hem de Euro 2020'ye katılmayı garantileyen Türkiye'miz grup 1.si ya da grup 2.si olarak Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek kura çekimine katılacak.
Gruptan çıkmayı şimdiden garantileyen A Milli takıımızın 30 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'da gerçekleştirecek olan kura çekiminde rakipleri belli olacak.
İşte milllilerimizin muhtemel rakipleri
İŞTE EURO 2020'Yİ GARANTİLEYEN ÜLKELER
Fransa
İtalya
Ukrayna
Rusya
Çekya
İspanya
İngiltere
Plonya