İşte A Milliler'in olası rakipleri

İzlanda ile berabera kalarak hem İzlanda'yı saf dışı bırakan hem de Euro 2020'ye katılmayı garantileyen Türkiye'miz grup 1.si ya da grup 2.si olarak Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek kura çekimine katılacak.

Gruptan çıkmayı şimdiden garantileyen A Milli takıımızın 30 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'da gerçekleştirecek olan kura çekiminde rakipleri belli olacak.

İşte milllilerimizin muhtemel rakipleri

İŞTE EURO 2020'Yİ GARANTİLEYEN ÜLKELER

Fransa

İtalya

Ukrayna

Rusya

Çekya

İspanya

İngiltere

Plonya