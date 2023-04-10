İşte AK Parti adaylarının profilleri

Milletvekilliği Genel seçimlerde AK Parti'de 28. Dönem 600 milletvekili adayının yerleri belli oldu. AK Parti'de 600 milletvekili adayının içerisinde 487'i erkek, 113'ü kadın olduğu öğrenildi. Adaylar arasında 18-20 yaş aday sayısı 2 kişi, 21-30 yaş aday 23 kişi, 31-40 yaş arası 93 kişi, 41-50 yaş arası 210 kişi, 51-60 yap arası 214 kişi, 61-65 yaş arası 38 kişi, 65 yaş aday 20 kişi olduğu belirtildi. Milletvekilleri adayların arasında eğitim seviyeleri ise, İlkokul mezun aday sayısı 4 aday, Lise mezunu 37 aday, Ön lisans mezunu 26 aday, Lisans mezunu 341 aday, Yüksek lisans mezunu 139 aday, Doktora mezunu 53 aday olduğu öğrenildi. Milletvekilleri engelli adaylarının sayısının 5 olduğu ifade edilirken 27. Dönem Milletvekilliğinden devam eden aday sayısı ise 104 olduğu aktarıldı.

Mehmet Kalay

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