İşte Avrupa liglerinde sezonu çifte kupayla kapatan takımlar!

Avrupa'nın büyük liglerinde 2021-2022 sezonu tamamlanırken, play-off sonuçlarının ardından da sıralamalar belli oldu. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan takımların bir kısmı, yerel liglerindeki kupayı da kazanarak çifte zafer yaşadı. Şampiyonlar Ligi zaferine tarihinde 14. kez ulaşan İspanyol devi Real Madrid, sezon içerisinde ocak ayında oynanan finalde Athletic Bilbao'yu 2-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü.

Liverpool 4 kupada da şansını son maça taşıdı

Şampiyonlar Ligi finalisti Liverpool, Premier Ligi 92 puanla tamamlayarak şampiyonluğu Manchester City'e kaptırdı. Lig Kupası finalinde Chelsea'yi deviren Kırmızılar, FA Cup finalinde de aynı rakibini penaltı atışları sonrası yenerek bu sezonki ikinci kupasına ulaşmıştı. Liverpool, 38 maçlık lig maratonunda şampiyonluk umudunu son maça taşırken, Şampiyonlar Ligi'nde de final oynama başarısı gösterdi.

Bayern Münih 2 kupada erken veda etti

Sezona Borussia Dortmund'u 3-1 yenerek Almanya Süper Kupa zaferiyle başlayan Bayern Münih, sezon içerisinde Almanya Kupası'nda karşılaştığı Borussia Mönchengladbach'a 5-0 kaybederek elendi. Bundesliga'da rakiplerine yine şans tanımayan Bayern, sezonu 77 puanda tamamlayarak mutlu sona ulaşırken, Şampiyonlar Ligi'ne ise çeyrek finalde Villarreal'e yenilerek veda etti.

Çifte kupa sevinci yaşadılar

Portekiz'de 91 puanla lig şampiyonluğunu ilan eden Porto, kupa finalinde de Tondela'yı 3-1 yenerek 2. kupasını kazanmıştı. Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. olarak Avrupa Ligi'ne katılan Porto, Son 16 Turu'nda Fransız takımı Lyon'a elenmişti

Şampiyonluğu kaptırdı, 2 kupa kazandı

Hollanda'da şampiyonluğunu Ajax'a kaptıran PSV Eindhoven, sezon başında rakibini 4-0 yenerek Süper Kupa sevinci yaşamıştı. PSV, Hollanda Kupası finalinde yine Ajax'ı 2-1 mağlup ederek sezonu 2 kupayla kapattı. Kırmızı-beyazlılar, Avrupa kupalarında ise 3 organizasyonda mücadele ederken, son olarak Konferans Ligi çeyrek finalde Leicester City'e elendi.

Üst üste 4. şampiyonluk

2021-2022 sezonu öncesi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek Rusya Süper Kupası'nın sahibi olan Zenit, Premier Lig'i de 65 puanla tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti. Mavi-beyazlılar, Rusya Kupası'nda ise çeyrek finalde Vladikavkaz takımına elendi. Rus takımı Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. olurken, daha sonra Avrupa Ligi play-off turunda Real Betis'e elenerek Avrupa kupalarına veda etmişti.

Şampiyonluk Turu'ndan lider çıktılar

Belçika Pro League'de normal sezonu Union St. Gilloise'nin ardından ikinci sırada tamamlayan Club Brugge, Şampiyonluk Turu'nu lider bitirerek 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti. Sezona KRC Genk takımını 3-2 yenerek Süper Kupa zaferiyle başlayan mavi-siyahlılar, Belçika Kupası yarı finalinde KAA Gent'e kaybetti.

Son 4 yılda da çifte kupa

Avusturya'da bu sezon şampiyon RB Salzburg oldu. Avusturya Kupası'nda ise tüm maçlarını kazanan Salzburg, finalde SV Ried'i 3-0 yenerek çifte kupa sevinci yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlasa da Son 16 Turu'nda karşılaştığı Bayern Münih'e 7-1 kaybederek elendi. Öte yandan Salzburg, üst üste 9. kez Avusturya şampiyonluğunu elde etti.

İsmail Yasin Akçın

