İşte Beşiktaş'ın Kagawa'ya yaptığı transfer teklifi

Beşiktaş'ın Kagawa aşkı bitmiyor. Başkan Fikret Orman, yöneticiler ve yeni teknik direktör Abdullah Avcı da onu takımda görmek istiyor. Geçen sezonun ikinci yarısında siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Japon yıldız için Avcı'nın “Faydalanmak isterim” demesi üzerine gaza basıldı. Tecrübeli futbolcunun bu defa bonservisi alınmak isteniyor. Kagawa'nın transferinde önemli rol oynayan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, tecrübeli futbolcu için kıtaları aşarak Japonya'ya gitti. Hüseyin Yücel'i Osaka şehrinde karşısında görünce çok etkilenen Shinji Kagawa bir anda İspanya hayallerini unuttu. Borussia Dortmund'la sözleşmesi bir yıl daha devam eden ve La Liga'da kulüp arayan yıldız oyuncu, umduğunu bulamayınca tatili için Japonya'ya dönmüştü.

Sponsor ödeyecek

Hüseyin Yücel'i evinde misafir eden Kagawa, Beşiktaş'tan çok cazip bir teklif aldı. Geride kalan sezonun ocak ayı transfer döneminde Beşiktaş'ın bir yıllığına kiraladığı Japon yıldız, altı ay için 1,1 milyon avroya siyah-beyazlı formayı giymişti. Beşiktaş bu defa ilk sezonluk ücreti 2,4 milyon avro olmak üzere üç yıllık teklifini Hüseyin Yücel'le birlikte Kagawa'ya iletti. Kendisine gösterilen bu ilgiden dolayı çok mutlu olan dünyaca ünlü Japon yıldız, menajeriyle yapacağı değerlendirmede diğer teklifleri de masaya yatırdıktan sonra cevabını vereceğini bildirdi. Öte yandan Başkan Fikret Orman da Kagawa'nın 5 milyon avroluk bonservisini karşılamak için Türkiye'de faaliyet gösteren Uzak Doğu şirketleriyle temasa geçmiş durumda.

BOYD TRANSFERİNİ ZORA SOKTU

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi'nin de ilgilendiklerini açıkladığı Tyler Boyd için ABD'den sürpriz bir talip çıktı. The Athletic' te yer alan iddiada, David Beckham'ın kurucusu olduğu Inter Miami'nin, Boyd için MLS'te geçerli olan keşif hakkını aldığını ve transferde ABD içinde öncelik hakkına sahip olduğu belirtildi. David Beckham'ın bu transferi gerçekleştirmek için istekli olduğu belirtilirken, haberde Beşiktaş'ın da Boyd'u 2 milyon dolar karşılığında transfer etmek istediği kaydedildi.

MALMÖ BEKLENİYOR

Siyah-beyazlılar, İsveç Ligi ekibi Malmö'nün Komolarlı yıldızı Fouad Bachirou ile yıllık 1,1 milyon avrodan anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki ön liberonun kulübü Malmö'ye de 1,5 milyon avroluk teklifte bulunan Beşiktaşlı idareciler, İsveç ekibinin vereceği kararı beklemeye geçti.

GENÇLİK HAREKÂTI

Kadrosunun yaş ortalamasını düşürmek isteyen Beşiktaş, Stuttgart'ın rezerv takımında forma giyen Umut Güneş'in transferinde sona yaklaştı. Orta sahada 8 ve 10 numara bölgelerinde görev yapabilen 19 yaşındaki oyuncunun transferi için 350-400 bin avro civarında bonservis bedeli ödenmesi bekleniyor.

Murad Tamer - Türkiye gazetesi