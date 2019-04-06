İşte bir devir böyle kapandı... Son uçuş Singapur'a yapıldı

Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması olan ve ‘Büyük Göç' olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci devam ediyor. Atatürk Havalimanı'ndan binlerce parça malzemeyle yüklenen araçlar konvoy halinde İstanbul Havalimanı'na gidiyor. Atatürk Havalimanı'ndan görevlilerin denetiminde gruplar halinde çıkan araç konvoyu Basın Ekspres yolunu kullanıyor. İstanbul Havalimanı'na giden araç konvoyu havadan görüntülendi.

Atatürk Havalimanı'ndan yola çıkan dev konvoy İstanbul Havalimanı'na ulaştı

İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonu kapsamında bazı güzergahların trafiğe kapatılmasıyla TIR ve taşıtların seyri hız kazandı. Atatürk Havalimanı'ndan koordineli olarak art arda yola çıkan yüzlerce araçlık konvoy İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

İstanbul Havalimanı'na dün gece saatlerinde başlayan taşınma operasyonu devam ediyor. ‘Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma işlemi, saat 22.00'de iki havalimanı arasındaki bazı güzergahların trafiğe kapatılmasıyla hız kazandı. Bu kapsamda yüzlerce TIR ve Atatürk Havalimanı'nda görevli çok sayıda taşıt, İstanbul Havalimanı'na gitmek üzere koordineli bir şekilde yola çıktı. Taşınma sırasında oluşan konvoy ise dikkat çekti. Yola çıkan TIR'lar ve taşıtlar yaklaşık 40 kilometrelik seyrin ardından İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Tonlarca malzeme ve araç, nizamiye kapısından geçerek aprona giriş yaptı. Taşınma işleminin tamamlanması sonrasında ise İstanbul Havalimanı'ndan ilk sefer, Türk Hava Yolları tarafından Ankara'ya gerçekleştirilecek.

Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşu Singapur'a

Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş Singapur'a yapıldı. Uçuş öncesi düzenlenen törende THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yolculara biniş kartlarını verdi.

İstanbul Havalimanı'na taşınan Atatürk Havalimanı'nda son uçuş TK 54 sefer sayılı İstanbul - Singapur seferi oldu. 02.00'da gerçekleşen sefer öncesinde düzenlenen törene THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, TAV Havalimanları Holding CEO'su Sani Şener, havalimanı yetkilileri katıldı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, eşi spor spikeri Tuğçe Saatman ile birlikte yolcularla tek tek ilgilendi. Yolculara biniş kartlarını veren Aycı, ayrıca son uçuşun anısına hazırlanan hatıra biletlerini hediye etti.

Yolcular, düzenlenen kısa veda töreninin ardından uçağa alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yapılan son uçuşun kalkış iznini verdi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan son ticari uçuş olan THY'nin TK54 sefer sayılı İstanbul Singapur uçağın kalkış anonsunu gerçekleştirdi. Atatürk Havalimanı Hava Kontrol Kulesi'ne gelen Bakan Turhan'da THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de eşlik etti. Kuleden telsizle uçağın pilotu ile görüşen Bakan Turhan, dahili anons sistemi aracılığıyla yolculara hitap etti.

Bakan Turhan, "Türk Hava Yolları'nın saygıdeğer yolcuları. Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Sizleri Atatürk Havalimanı'nın tarifeli son yolcuları olarak uğurlamaktan memnuniyet duyuyorum. Hayırlı ve emniyetli yolculuklar dilerim. Dönüşünüzde zafer anıtı, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na iniş yapacaksınız. Tekrar yolcularımıza ve uçuş ekibimize iyi uçuşlar dilerim" ifadelerini kullandı.

Uçağın kaptan pilotu da Bakan Turhan'a teşekkür ederek, "Güzel temennileriniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizler de bu tarihi olaya tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllardır ev sahipliği yapmış olan Atatürk Havalimanı'ndan ayrılmanın burukluğunu, fakat yeni yuvamız olacak İstanbul Havalimanı'na geçmemizin mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.

Gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Bakan Turhan, "Bu saate kadar taşınma programında herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Temennimiz yarın akşam geç saatlere kadar bu taşınma işlemini tamamlamak. Havalimanında hizmet veren bazı makine ekip ve ekipmanları Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı arasında kullanacakları güzergahlar trafiğe kapatıldı. Bunları en kısa zamanda bu taşıma işlemini yapıp, belirlediğimiz saat içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Dünyanın en büyük havalimanı taşınması işlemine şahitlik eden İstanbullulara gösterdikleri hoşgörü için bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Turhan daha sonra telsizden uçağın kalkış izini verdi. Kaptan pilot ise Bakan Turhan'a "Yeni evimizde görüşmek üzere" diyerek teşekkür etti.

Bu anonsla uçuşlara kapatıldı

Atatürk Havalimanı terminalde yapılan son anonsla uçuşlara kapatıldı. Bazı çalışanların gözyaşı döktüğü görüldü.

Atatürk Havalimanı Terminali'nde yapılan son anons, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Terminalde "Değerli yolcularımız, yüzyıl boyunca Türk sivil havacılığına hizmet veren İstanbul Atatürk Havalimanı, bu akşam 02.00'da gerçekleştirilecek son uçuşun ardından tarifeli seferlere kapatılacaktır" anonsu yapıldı. Bu sırada bazı çalışanların gözyaşı döktüğü görüldü.



Havalimanında uçuş ekranları karardı

Atatürk Havalimanı'nda son seferin ardından uçuş bilgi ekranları da karardı. Çalışanlar ise halay çekerek havalimanına veda etti.

Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirilen son uçuş THY'nin İstanbul - Singapur seferi oldu. Seferin hareketi ile birlikte havalimanında bulunan uçuş bilgi ekranları da karardı. Havalimanı çalışanları da o anları cep telefonu ile görüntülendi.

Atatürk Havalimanı'na veda sırasında renkli görüntüler de oluştu. Güvenlik görevlileri halay çekerek Atatürk Havalimanı'na veda etti. Güvenlik görevlilerine diğer çalışanlar da eşlik etti.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun - Ahmet Faruk Sarıkoç - Ferhat Yasak - Tunacan Atalay