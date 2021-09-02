İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferleri

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferleri
İşte Fenerbahçe'nin yeni transferleri

Fenerbahçe’nin transfer görüşmeleri için İstanbul’a getirdiği Mergim Berisha ve Max Meyer, gösterdikleri performanslarla Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çekerken, bu iki futbolcu sarı-lacivertli kulüple anlaştı.

Fenerbahçe'nin öğle saatlerinde İstanbul'a getirdiği 23 yaşındaki Alman forvet Mergim Berisha ve 25 yaşındaki Alman orta saha Max Meyer, birçok Avrupa kulübünün radarında olmasına rağmen sarı-lacivertli kulüple anlaştı. Salzburg forması giyen Mergim Berisha, Avusturya Ligi'nde geçtiğimiz sezon 28 maçta 14 gol ve 10 asistlik performans gösterirken, bu sezon ise ligde forma giydiği 2 maçta 1 gol attı.

Sarı-lacivertlilerin İstanbul'a getirdiği bir diğer isim olan Alman orta saha Max Meyer ise 2020-2021 sezonunu Alman ekibi Köln'de geçirdi. Köln ile 12 müsabakada forma giyen Meyer, takımı adına gol ve asist katkısında bulunmazken, 2012-2018 yılları arasında forma giydiği Schalke 04 ile sahaya çıktığı 192 maçta 22 gol ve 23 asistlik performans gösterdi.


 

Ozan Buğra Koşar
 

İLGİLİ HABER
Fenerbahçenin yeni transferi Rossi, İstanbula geldi Fenerbahçe'nin yeni transferi Rossi, İstanbul'a geldi
İLGİLİ HABER
Hataysporlu gol kralı Boupendza, Katar takımına transfer oldu Hataysporlu gol kralı Boupendza, Katar takımına transfer oldu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.